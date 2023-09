Aryna Sabalenka zostanie w najbliższy poniedziałek nową "królową" tenisa. Po raz pierwszy w karierze obejmie prowadzenie w rankingu WTA. To 29. zawodniczka w historii, która dostąpi tego zaszczytu. Przez poprzednich 75 tygodni to miano dzierżyła Iga Świątek, ale pozbawiła ją tego porażka w czwartej rundzie US Open przeciwko Jelenie Ostapenko. Polka broniła aż 2000 punktów za triumf na Flushing Meadows z poprzedniego roku.