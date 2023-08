Na US Open na korcie czuć narkotyki. Sensacyjna opowieść tenisistki

Cierpienie Marii Sakkari

- Na pewno dwie poprzednie porażki (w Wielkim Szlemie - przyp. ok) odegrały swoją rolę. Byłam nerwowa. Nie widziałam, co robić - mówiła zrozpaczona Sakkari.

- Być może powinnam zrobić sobie przerwę, cierpię na korcie. Nie podejmę teraz takiej decyzji, to jest strasznie trudne. Nie mam jasnego umysłu. Nie wiem dlaczego mi nie idzie. Byłam nerwowa, a zaczęłam dobrze. Prowadziłam 4:1, nie grałam nadzwyczajnie, ale robiłam, to co powinnam robić . Potem byłam niespokojna, ale nie wyglądało na to, że straciłam głowę . Nie mogę tego wytłumaczyć. Jest to dla mnie wszystko strasznie nieprzyjemne - dodała.

Na kortach US Open czuć marihuanę

- To była marihuana. Ale ten zapach nie miał na mnie żadnego wpływu i na przebieg meczu, to jest tylko komentarz. Czułam go również podczas wczorajszego treningu, ale to nieistotne. Nie możemy tego kontrolować. Jesteśmy na tyłach parku, a tam ludzie robią, co chcą. Ty myślisz jednak jedynie o tym, żeby wygrać mecz. Nie zwróciłam na to zbytniej uwagi - opowiadała Sakkari.