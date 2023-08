Można mieć pecha, ale aż takiego? Wielka faworytka nie zostawiła złudzeń

Tyle że później Ukrainka była już w okolicach 34.-38. miejsca na liście WTA, brakowało jej naprawdę niewiele do rozstawienia w Rolandzie Garrosie, Wimbledonie czy US Open i gwarancji starć z niżej notowanymi rywalkami w dwóch pierwszych rundach. Nie udało się, a pech polegał na tym, że w Paryżu trafiła od razu na Arynę Sabalenkę, w Londynie na Marię Sakkari, w Nowym Jorku - na Jelenę Rybakinę. Pokonała jedynie Greczynkę, choć pierwszego seta przegrała wtedy 0:6, w starciach z Białorusinką i Kazaszką nie miała nic do powiedzenia.