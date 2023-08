Młoda Rosjanka może wywołać skandal na US Open. Fanka Putina zagra z legendą. "Całkowicie neutralne"

W Nowym Jorku rozpoczyna się ostatni w tym sezonie wielkoszlemowy turniej US Open. W USA, podobnie jak w zdecydowanej większości tenisowych imprez, będą mogli brać udział zawodnicy z Rosji i Białorusi, choć pod neutralną flagą. To zapewne wywoła szereg kontrowersji. "Kandydatką" do tego jest młoda tenisistka Tatiana Prozorowa, która zagra z Caroline Wozniacki. Ukraińcy już przestrzegają, że to kolejna fanka Władimira Putina.