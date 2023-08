Miała zwycięstwo na wyciągnięcie ręki. Amerykanka zaprzepaściła wielką szansę

Może nie sensacja, ale to na pewno niespodzianka. Danielle Collins odpada z US Open w drugiej rundzie. Amerykanka może mieć do siebie wielkie pretensje. W drugim secie z Belgijką Elise Mertens nie wykorzystała dwóch meczboli. Finalistka ubiegłorocznego Australian Open przegrała 6:3, 7:6 (6), 1:6. Ten niezwykle zacięty pojedynek trwał dwie godziny i 47 minut. Nie dojdzie więc do hitowego dla Amerykanów spotkania Collins - Coco Gauff.