Magdalena Fręch zagrała trzy sety. Potem wielki wybuch radości

Pierwsze gemy poniedziałkowego spotkania należały do odbierających. Doszło bowiem do czterech przełamań, po dwóch z każdej strony, więc wynik był remisowy - 2:2.

W decydującej partii jako pierwsza serwis odebrała Fręch. Stało się to w piątym gemie. Potem to samo powtórzyła w siódmym i serwowała, aby wygrać mecz. I łodzianka nie zawiodła, zwyciężając do zera, co wywołało u niej duży wybuch radości.