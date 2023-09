Legenda tenisa uderza w Rosjanina. Ma już dość, apeluje do władz

Daniił Miedwiediew należy do tych tenisistów, którzy nie tonują swoich emocji na korcie. Wręcz przeciwnie, zawodnik często głośno komentuje decyzję sędziów i wdaje się z nimi w ostrą polemikę . Rosjanin w swoich osądach nie oszczędza również kibiców. Wiele razy daje upust swojej frustracji, gdy gra nie układała się po jego myśli. W meczu drugiej rundy wielkoszlemowego US Open, 27-latek pochodzący z Moskwy całą swoją złość najpierw wyładował na operatorze kamery, a potem na fanach.

W kolejnym starciu Miedwiediew pokonał Argentyńczyka Sebastian Baeza 6:2, 6:2, 7:6 (8-6). Akurat, kiedy skończył mecz, w Nowym Jorku dochodziła godzina 1:30 w nocy, dlatego też większość miejsc było już pustych. "Chcę tylko iść spać. Dobrze, że chociaż nie skończyliśmy o 4 rano . Tym razem zdecydowałem się nie spać wcześniej i zjadłem , więc na korcie czułem się trochę źle. To wyjaśnia, dlaczego byłem zdenerwowany przez cały mecz" - wypalił do kamery.

Później triumfatorowi US Open 2021 przyszło zmierzyć się z Alexem de Minaurem . Już po pierwszym secie 27-latek znalazł się na ustach zgromadzonej na trybunach publiczności. Miedwiediew spakował swoją torbę i udał się do szatni na długą przerwę.

Alcaraz i Miedwiediew z awansem do III rundy US Open. WIDEO

Legenda tenisistka zwróciła uwagę na zachowanie Rosjanina. Wymowny komentarz

To dziwna sytuacja. Set trwał zaledwie 31 minut, a Miedwiediew musiał aż wziąć torbę, żeby opuścić kort na tak długo? Po co to wszystko?

Ponadto 52-latek wystosował apel w kierunku władz imprezy. Uważa, że takie zachowania tylko niszczą grę. "Powinno się w końcu coś z tym zrobić. To jest podpora, po którą sięgają wszyscy, gdy przegrywają, a nie powinno być to częścią gry. Błagam działaczy, by zabrali głos w tej sprawie i zmienili to, bo takie przerwy po prostu zakłócają dynamikę gry" -mówił Woodbridge.