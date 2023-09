Kuriozalne sceny na US Open. Tenisistki "zakładniczkami" aktywistów

Do zdarzenia doszło do po godzinie gry, w momencie, gdy idolka gospodarzy prowadziła 6:4, 1:0. Właśnie wtedy trójka aktywistów zaczęła skandować hasła dotyczące konieczności zaprzestania używania paliw kopalnych. Ich okrzyki uniemożliwiły tenisistkom grę. O ile wyprowadzenie dwójki protestujących nie było problemem dla ochrony, o tyle trzecia osoba przykleiła się do krzesełka. Mecz trzeba było więc przerwać, a kamery nagrały m.in. rozmowę Gauff z jej sztabem. Tenisistka była wyraźnie poirytowana tym, co się dzieje. - Podobno z kimś negocjują telefonicznie. To jak bycie zakładnikiem - mówiła Amerykanka.