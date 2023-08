Kiedy wychodzimy na kort, nie jesteśmy przyjaciółkami. W końcu jesteśmy przede wszystkim konkurentkami. Ale gdyby to ona poszła na przerwę medyczną przy wyniku 6:6, myślę, że też trochę bym zaprotestowała. Nie miało to jednak na celu jej w żaden sposób zdenerwować. Właściwie zarządziłam ją dlatego, że trochę się bałam i chciałam zapewnić sobie bezpieczeństwo w okolicy kostki. Że przyszło to w tak niefortunnym momencie? Po prostu tak jest. To część gry

~ przedstawiała swój punkt widzenia Dunka