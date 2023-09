Kolejny dramat na korcie. Lekarz musiał interweniować. "Moje płuca płonęły"

Niepokojące obrazki oglądać możemy podczas trwającego obecnie turnieju US Open. Coraz więcej zawodników i zawodniczek walczy bowiem w tajemniczym wirusem, którego objawy to m.in. problemy z oddychaniem i wymioty. Na problemy ze zdrowiem skarżyli się już m.in. Ons Jabeur i Dominic Thiem. Teraz dołączyła do nich, Eva Lys. Niemka bowiem podczas meczu z Lucią Bronzetti wielokrotnie korzystać musiała z pomocy medycznej.