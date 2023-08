Kolejna sensacja w US Open. Faworyt nie wytrzymał i wdał się w ostrą dyskusję

Casper Ruud nie powtórzy zeszłorocznego wyniku z US Open. Norweg wtedy doszedł do finału, a teraz musiał pożegnać się z Nowym Jorkiem już w drugiej rundzie. Pokonał go Zhang Zhizhen, który wygrał 6:4, 5:7, 6:2, 0:6, 6:2. Stał się tym samym pierwszym Chińczykiem, który okazał się lepszy od tenisisty z czołowej "piątki" rankingu ATP. Natomiast Ruud jest kolejnym sensacyjnym przegranym w tegorocznym turnieju. Norweg w decydującym secie wdał się w ostrą dyskusję z sędzią.