Kobiecy tenis ma "nowego szeryfa". Wojna światów nabiera rumieńców [KOMENTARZ]

Aryna Sabelenka na światowy szczyt w tenisie wspinała się z niepohamowaną determinacją. I wcale nie miała łatwo, bo na wielu kortach była wygwizdywana. Po części była sama sobie winna, bo do pewnego momentu nie odcięła się jasno i zdecydowanie od wojny, jaką Rosja i Białoruś prowadzą przeciwko Ukrainie.

Sabalenka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najlepszych tenisistek na świecie. Media pisały o tym, że przy korcie Louisa Armostronga można było znaleźć naturalnej wielkości tenisistów z kartonu, z którymi można było sobie robić zdjęcia. Byli tam m.in.: Novak Djoković, Iga Świątek, Coco Gauff, Carlos Alcaraz . Nie było jednak Sabalenki, co wielu zdumiało. I tu znowu zahaczamy o temat wojny, z którym Białorusinka walczyła równie mocno, jak z rywalkami na korcie. Prawdopodobnie była obawa, że ktoś może zniszczyć albo zbezcześcić wizerunek tenisistki i stąd brak jej postaci na specjalnej ściance.

Zwykle wiem, co robić... błędy były ogromne" Iga Świątek po przegranej z Ostapenko. WIDEO

Aryna Sabalenka i Iga Świątek - dwie skrajne osobowości

Kobiecy tenis ma teraz "nowego szeryfa". To jednak nie koniec emocji w rywalizacji najlepszych tenisistek. Polka jeszcze długo nie będzie mogła zastąpić Sabalenki na tronie, ale ich rywalizacja nadal będzie pasjonowała świat.

Sabalenka jest przeciwieństwem introwertycznej Świątek. Białorusinka wygląda tak, jakby wpadła do beczki z napojami energetycznymi. Polka jest raczej stonowana. Dwie przeciwstawne osoby. To znakomita pożywka dla ludzi od marketingu w WTA. Nie ma nic lepszego niż dramaturgia płynąca z pojedynków dwóch skrajnych osobowości. To nic innego jak tenisowa wojna dwóch skrajnych światów.