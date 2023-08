Klęska wielkiej rywalki Swiątek w US Open. Niedawno grała w finale

Dla Marii Sakkari tegoroczne występy w Wielkim Szlemie to wielki koszmar. Choć cały czas jest w dziesiątce najlepszych tenisistek świata, to w trzeciej rundzie byłą jedynie w Australian Open. Rolanda Garrosa, Wimbledon, a teraz także US Open, pożegnała już w pierwszej rundzie. W Nowym Jorku rozstawiona z ósemką Greczynka uległa 71. na liście WTA Hiszpance Rebece Masarovej 4:6, 4:6. A przecież trzy tygodnie temu Greczynka zagrała na tej nawierzchni w finale turnieju w Waszyngtonie...