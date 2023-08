Dla Marii Sakkari tegoroczne występy w Wielkim Szlemie to wielki koszmar. Choć cały czas jest w dziesiątce najlepszych tenisistek świata, to w trzeciej rundzie byłą jedynie w Australian Open. Rolanda Garrosa, Wimbledon, a teraz także US Open, pożegnała już w pierwszej rundzie. W Nowym Jorku rozstawiona z ósemką Greczynka uległa 71. na liście WTA Hiszpance Rebece Masarovej 4:6, 4:6. A przecież trzy tygodnie temu Greczynka zagrała na tej nawierzchni w finale turnieju w Waszyngtonie...

Być może powinnam zrobić sobie przerwę, cierpię na korcie. Nie podejmę teraz takiej decyzji, to jest strasznie trudne ~ mówiła na pomeczowej konferencji prasowej Sakkari.

Zresztą konferencja prasowa Greczynki była jednym z najbardziej dojmujących wydarzeń pierwszego dnia US Open. Tenisistka płakała, łamał jej się głos, musiała przerywać wypowiedzi. Widać było, że jest kompletnie załamana tym, co wydarzyło się na korcie.

O jej stanie psychicznym świadczy zresztą także to, co mówiła już w rozmowie z krajowymi mediami.

Dramatyczne słowa tenisistki. "Przynoszę wstyd swoim ludziom"

O ile na konferencji prasowej po meczu Sakkari była wyraźnie załamana i trudno było jej opanować łzy, już w rozmowie z greckim Eurosportem była nieco bardziej opanowana. Był to jednak popis bardzo dużej samokrytyki, momentami zresztą przekraczający jej granicę i przeradzający się w samobiczowanie.

"W tej chwili jest za wcześnie, aby powiedzieć, co jest słuszne lub co chcę zrobić. Za dużo emocji związanych z odpadnięciem z turnieju. Po mojej głowie chodzą dwa scenariusze. To bardzo rozczarowujące, czuję, że przynoszę wstyd sobie, przynoszę wstyd moim ludziom, przynoszę wstyd wszystkim Grekom" - mówiła zawodniczka.

Jak widać, porażka z Masarovą, a także wcześniejsze klęski w tegorocznych turniejach Wielkiego Szlema, zostawiły w psychice Greczynki spore ślady. Zapewne przerwa dobrze by jej zrobiła, choć tylko najbliższe otoczenie zawodniczki tak naprawdę wie, jak najlepiej wyjść z tego dołka.

Co dalej z Sakkari?

Myślę, że mój poziom był poniżej zera. Na poziomie, na którym się znajduję, jestem za słaba, aby rywalizować w ten sposób, to za bardzo boli. W tej chwili za trudno jest sobie z tym wszystkim poradzić, to bolesne ~ kontynuowała Sakkari.

Przyznała także, że trudno jest jej wyobrazić sobie, co dalej. Nowy sezon wydaje się czymś bardzo odległym, ale w jej głowie kołatają się dwa scenariusze. Pierwszy to zrobić długą przerwę, odciąć się od wszystkiego, a potem rozpocząć przygotowania do kolejnego roku, drugi to próba podjęcia walki i gry w kolejnych imprezach.

Cokolwiek by nie zdecydowała, warto trzymać kciuki za Sakkari, bo to niezwykle utalentowana zawodniczka i szkoda byłoby, gdyby wpadła w dołek, po którym jej kariera znalazłaby się na zakręcie. Większym niż obecnie.

