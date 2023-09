Iga Świątek przez kolejne rundy tegorocznego US Open idzie jak burza. Polka, która na kortach w Nowym Jorku broni tytułu wywalczonego 12 miesięcy temu, w pierwszej rundzie rozbiła Rebeccę Peterson , oddając jej zaledwie jednego gema. Pewnie poradziła sobie także z Darią Saville, a w trzeciej rundzie rozbiła swoją przyjaciółkę Kaję Juvan , która, podobnie jak Peterson, zakończyła mecz tylko z jednym gemem na koncie.

Na pewno nie podobało mi się to, że wygrywałam ze swoją najlepszą przyjaciółką. Wiedziałam, że muszę być niezwykle skupiona i nie myśleć o tym, bo dla mnie była to jak rywalizacja z siostrą. Znamy się tak długo. Nie mam wielu dobrych znajomych, ale ona jest moją najlepszą przyjaciółką

Polka tym samym znalazła się w czwartej rundzie , a w boju o ćwierćfinał sprawdzi formę Jeleny Ostapenko . W gronie 16 najlepszych zawodniczek znalazły się też m.in. Coco Gauff czy Karolina Muchova , czyli zawodniczki z czołowej dziesiątki światowego rankingu. Wcześniej z US Open pożegnały się z kolei rozstawione Caroline Carcia i Maria Sakkari, a w ich ślady poszła właśnie Jelena Rybakina.

US Open. Jelena Rybakina odpada z turnieju. Duża niespodzianka