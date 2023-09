Kibice pomogli jej pojechać na US Open. Młoda Polka wygrała w Nowym Jorku już dwa mecze

18-latka miała już okazję występować w juniorskim Wielkim Szlemie - w bieżącym roku grała na Wimbledonie i Roland Garros. Pawlikowska regularnie występuje także w turniejach niższej rangi, co dało jej awans do czołowej pięćdziesiątki rankingu ITF Juniors. Kolejnym punktem w jej tenisowym kalendarzu miał być US Open, ale na przeszkodzie mogły stanąć wydatki związane z podróżą na inny kontynent. - Wyjazd na US Open to duży koszt: bilet lotniczy dla mnie i trenera (około 8000 zł), zakwaterowanie i wyżywienie (ok. 12 000 zł), sprzęt i inne wydatki - wyliczała.