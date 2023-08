Rybakina na szerokie wody wypłynęła w połowie zeszłego roku, kiedy triumfowała w Wimbledonie . Nie było to jej pierwsze zwycięstwo turniejowe, ale trudno porównać do niego wygrane w Bukareszcie czy Hobart.

Tenis. Jelena Rybakina tłumaczy przyczyny kontuzji

"Nie miałem prywatnego trenera. Chodziłam też do szkoły i musiałam to pogodzić. Mój poziom sprawności nie mógł być na najwyższym poziomie. Myślę więc, że kilka kontuzji, których teraz doświadczam, ma swoje źródło w przeszłości" - dodała.

"Ubiegły rok nie był dla mnie łatwy. Poświęcono mi wiele uwagi. Wokół mnie działy się nowe rzeczy. Musiałem to wszystko zrozumieć i nie miałem dobrego przygotowania do US Open. Tym razem czuję się bardziej doświadczona, wiem, czego się ode mnie oczekuje. Jest to o wiele łatwiejsze, co daje mi dobre i pozytywne odczucia" - przyznała.