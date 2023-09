Jeden finalista US Open jest już znany? Wszystko na to wskazuje

Novak Djoković może już się szykować do meczu finałowego w odbywającym się w Nowym Jorku ostatnim tegorocznym turnieju wielkoszlemoWwym – US Open. Serb łatwo wygrał dwa dotychczasowe spotkania z niezbyt wymagającymi rywalami. Ale zanosi się na to, że jego kolejni przeciwnicy, przynajmniej do ćwierćfinału, nie grają w tej samej kategorii. Dużo trudniejszą drogę ma lider rankingu Carlos Alcaraz.