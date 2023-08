Iga Świątek zwróciła się do kibiców tuż przed US Open. "Ciężko uwierzyć..."

Iga Świątek z jednej strony zaliczyła ostatnio nienajgorszy start w zawodach w Cincinnati - dotarła przecież do półfinału, w którym uległa Coco Gauff - z drugiej zaś strony na pewno czuła nutę zawodu, bo bez wątpienia jej celem był końcowy triumf na turnieju w Ohio, którego zresztą była faworytką.

To już jednak przeszłość - a na horyzoncie majaczy nowe, znacznie potężniejsze wyzwanie. W końcówce sierpnia rozpocznie się bowiem wielkoszlemowe US Open , na którym raszynianka wystąpi w roli obrończyni tytułu. Przed nią więc ostatnia prosta przygotowań...

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Coco Gauff 1:2 Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek niebawem zawalczy na US Open. "Super znowu tu być, ale..."

Świątek już od pewnego czasu jest w Nowym Jorku, gdzie oddaje się nie tylko intensywnym treningom , ale i różnym innym aktywnościom, wśród których, niejako przy okazji, przewinęło się... osobiste poznanie Rogera Federera , absolutnej legendy tenisa. W ogólnym rozrachunku najlepsza rakieta świata każdorazowo cieszy się jednak przede wszystkim z obecności kibiców, co potwierdziła swoim najnowszym wpisem na Instagramie:

US Open 2023. Iga Świątek zagra z Rebeccą Peterson

US Open 2023 rozpocznie się dokładnie 28 sierpnia i potrwa do 10 września. Oprócz Igi Świątek już niebawem w akcji obejrzymy też chociażby Magdę Linette, Magdalenę Fręch czy Huberta Hurkacza - polscy kibice będą więc mieli bez wątpienia co robić przez najbliższe tygodnie.