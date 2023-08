Iga Świątek zdemolowała rywalkę na korcie. Zaraz potem podeszła do mikrofonu

Iga Świątek zasiada na czele rankingu WTA nieprzerwanie od 4 kwietnia 2022 roku. Uchodzi naturalnie za główną faworytkę rozpoczętego właśnie US Open. W pierwszej rundzie zdeklasowała Szwedkę Rebeccę Peterson, wygrywając gładko 6:0, 6:1 .

- Bardzo się cieszę, że zagrałam taki solidny mecz. Dużo mi daje, że mogłam potrenować, bo w tym roku czasu na trening brakowało, a doszlifowanie techniki jest ważne. Cieszę się, że mogłam przełożyć na grę to, co przetrenowaliśmy przez tydzień i jestem zadowolona, bo pierwsze mecze zawsze są trudne, a wyszłam rozluźniona i wiedząc, co chcę zagrać - powiedziała po zakończeniu spotkania na antenie Eurosportu.