Coco Gauff dała prawdziwe show i przysporzyła amerykańskim kibicom sporo radości, wygrywając w finale US Open 2023 . Choć pierwszy set należał do Aryny Sabalenki (triumfowała 6:2), pozostałe dwa to już koncert 19-latki (zwyciężyła 6:3 i 6:2). Po wszystkim zabrała głos i odniosła się do... Igi Świątek .