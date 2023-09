Coco Gauff pokonała Arynę Sabalenkę 2:6, 6:3, 6:2 w sobotnim finale US Open. Amerykanka była w siódmym niebie, bo był to jej pierwszy w karierze triumf wielkoszlemowy. Z kolei Białorusinka nie doczekała się drugiego, co doprowadziło ją do łez podczas dekoracji i wybuchu złości w drodze do szatni. Iga Świątek w niedzielne przedpołudnie wysłała tweeta, w którym pogratulowała obu zawodniczkom. "Niesamowity wieczór i czas dla kobiecego tenisa!" - napisała.