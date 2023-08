Iga Świątek tegoroczny sezon na kortach twardych rozpoczęła od wygrania turnieju w Warszawie , który wprawdzie jest mało prestiżową imprezą, bo przypisano mu rangę WTA 250, ale dla Polki był okazją do zaprezentowania się przed własną publicznością. I przetarciem przed kolejnymi imprezami, które stanowiły bezpośrednie przygotowanie do US Open.