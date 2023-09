Iga Świątek wyszła na kort i się zaczęło. Niebywałe sceny, rywalka ujawnia

To są momenty dla których warto grać! Na tym etapie Iga dosłownie mnie niszczyła, więc mogłam albo zareagować płaczem, albo podejść do tego z uśmiechem na ustach. W tym gemie Iga po raz pierwszy tego dnia podarowała mi kilka swoich pomyłek, dlatego zdecydowałam, że będę to celebrować z radością. Myślę, że kibice to wyczuli i w zamian za to dostałam od nich potężną dawkę energii. Oczywiście, to nie jest tak, że gram po to, aby ugrać jednego gema w meczu, ale fajne było to, że poczułam symbiozę z ludźmi na trybunach. Wiem, że chcąc być gwiazdą i grać na największych i wypełnionych arenach musisz umieć tworzyć i oddawać energię kibicom, więc to, co wydarzyło się dzisiaj, da mi pozytywne doświadczenie na przyszłość. Bo tak naprawdę to gra się po to, aby czerpać z tego radość. I to był ten mój mały moment radości

~ powiedziała Kaja Juvan po meczu z Igą Świątek