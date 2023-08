Iga Świątek sezon na kortach twardych rozpoczęła pod koniec lipca, kiedy to wygrała turniej rangi WTA 250 w Warszawie. Dobrze radziła sobie także w Montrealu i Cincinnati - w obu imprezach rangi 1000 dotarła do półfinałów, ulegając w starciach o finał kolejno z Jessicą Pegulą i Coco Gauff.

"Zawsze tak jest, kiedy przegrywasz. Ale ogólnie dzisiaj walczyłam do końca. To jest coś, z czego muszę być dumna. Na pewno chciałabym, żeby wynik był inny. Coco jest świetną zawodniczką i chyba bardziej na to zasługiwała" mówiła po drugim z przegranych półfinałów.

Iga Świątek przed startem US Open. Polka zachwyciła kibiców