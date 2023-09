Iga Świątek wciąż to odczuwa. Dostała radę od wielkiego mistrza tenisa

Iga Świątek od kwietnia 2022 roku jest liderką rankingu WTA. Mimo że zajmuje miejsce na szczycie już jakiś czas, to przyznała, że nie do końca jeszcze się do tego przyzwyczaiła i jak ma możliwość, to stara się podpytywać bardziej doświadczonych zawodników, jak sobie z tym radzić. Ostatnio rady udzielił jej sam Roger Federer, który przecież przez wiele tygodni był "jedynką" wśród mężczyzn.