Iga Świątek uchyliła rąbka tajemnicy przed US Open. Obok legenda tenisa

W marcu tego roku Iga Świątek została ambasadorką odzieżowej firmy On, której udziałowcem jest Roger Federer. Szwajcar i Polka wcześniej nie mieli okazji się poznać. Teraz wraz z Benem Sheltonem pojawili się w Nowym Jorku, by zaprezentować stroje meczowe na nadchodzące US Open, zdradzając tym samym, jak będzie prezentowała się na korcie. Tym samym raszynianka ma już w kolekcji zdjęcia z każdym z zawodników tzw. wielkiej trójki.