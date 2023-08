Iga Świątek tego nigdy nie odpuszcza. "Mogę się od nich nauczyć"

Iga Świątek to numer jeden kobiecego tenisa. Zajmuje to miejsce już od 78. tygodni. Mimo wszystko Polka znajduje czas, aby oglądać mecze w wykonaniu dwóch najlepszych obecnie zawodników na świecie - Carlosa Alcaraza i Novaka Djokovicia. "Ich pojedynki oglądam od początku do końca" - przyznała 22-letnia raszynianka. Cała trójka występuje obecnie w wielkoszlemowym US Open, w którym nasza zawodniczka i Hiszpan bronią tytułów.