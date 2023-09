Iga Świątek w tegorocznym US Open broni tytułu wywalczonego w poprzednim sezonie i regularnie potwierdza, że nie bez powodu jest wymieniana w gronie faworytek do końcowego triumfu. Liderka rankingu WTA zameldowała się już w czwartej rundzie, po drodze nie tracąc ani jednego seta. Polka nawet w teoretycznie łatwiejszych meczach zachowuje koncentrację do końca, w czym być może pomaga jej praktyka, na której "przyłapano" Polkę przed starciem z Kają Juvan.