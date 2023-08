Iga Świątek najlepsza w XXI wieku. Zostawiła całą konkurencję w tyle

To był spacerek dla Igi Świątek. W poniedziałek Polka przywitała się z nowojorską publicznością tak, jak na obrończynię tytułu przystało i pokonała Rebeccę Peterson 6:0, 6:1. Zameldowała się w drugiej rundzie US Open po zaledwie 59 minutach rywalizacji. W następnym spotkaniu zagra z reprezentującą Australię Darią Saville, która urodziła się w Moskwie i do 2014 roku grała dla Rosji.

- Chciałam zagrać solidnie i rozpocząć turniej prezentując to, co ćwiczyłam. Cieszę się, że mogę grać tak dobrze i pomimo całej presji i oczekiwań nadal dobrze się bawić na korcie. To była fajna pierwsza runda, a przecież bywają one trudne. Nie ma czasu na dostosowanie się do kortu - mówiła raszynianka na konferencji prasowej.