Iga Świątek ma wygraną w US Open w kieszeni? Ten fakt na to wskazuje

Iga Świątek broni tytułu w wielkoszlemowym US Open, który odbywa się w Nowym Jorku. Do tej pory radzi sobie wyśmienicie, ponieważ awansowała już do czwartej rundy, a w trzech dotychczasowych meczach straciła zaledwie dziewięć gemów. Jak się okazuje, poprzednia zawodniczka, która w tym turnieju doszła do 1/8 finału, tracąc mniej niż 10 gemów, go wygrała.