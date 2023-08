Iga Świątek już w akcji na kortach US Open. Przed nią pierwsze zadanie

Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie od 28 sierpnia do 10 września rozgrywany będzie ostatni tegoroczny turniej wielkoszlemowy - US Open. Raszynianka broni tytułu, więc może towarzyszyć jej większa presja. W środę Polkę czeka pierwsze zadanie. Zjawi się na Arthur Ashe Stadium, mogącym pomieścić niemal 24 tysiące osób, by trenować w ramach Fan Week. Pojawią się też inne gwiazdy tenisa, takie jak Novak Djoković czy Jelena Rybakina.