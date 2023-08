Hurkacz był jedną nogą w piekle. Sensacyjny zwrot, to się nie mogło zdarzyć

Szwajcar Marc Andrea Huesler miał wszystko, by dołączyć do dość długiej już listy nowojorskich koszmarów Huberta Hurkacza. Polak przystępował do US Open po dwóch świetnych bojach z Carlosem Alcarazem, po półfinale Mastersa w Cincinnati. I miał w tym roku przełamać klątwę drugiej rundy na Flushing Meadows. Tymczasem Huesler był o maleńki krok od wyeliminowania go - prowadził 6:4, 7:5, 5:4 i serwował po awans. Polak się obudził, wyrównał, tie-breaka wygrał do zera. A kolejne sety: 6:3 i 6:1.