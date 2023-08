Hubert Hurkacz uciekł spod topora. "Kilka dobrych serwisów i byłbym poza turniejem"

26-letni wrocławianin już wyrównał swoje najlepsze osiągnięcie w US Open. W drugiej rundzie był tutaj poprzednio w 2018 roku i latach 2020-22.

W tegorocznej edycji Hurkacz, który jest rozstawiony z numerem 17., na papierze wyglądał lepiej niż jego rywal - 27-letni Huesler, który zajmuje 97. miejsce w rankingu ATP. Przez pierwsze dwa sety to właśnie jednak Szwajcar prezentował się jak zawodnik z drugiej dziesiątki rankingu - grał bardzo solidnie, nie popełniał błędów, co przyniosło po jednym przełamaniu w każdym z setów i objęciem prowadzenia 2:0.

"Te dwa pierwsze sety grało mi się bardzo ciężko i niewiele w nich mi wychodziło" - podkreślił po meczu nasz tenisista.

Na trzecią partię Polak wyszedł nieco bardziej zdeterminowany i choć w gemie otwarcia znowu dał się przełamać, to szybko odrobił stratę. Do dziewiątego gema obaj zawodnicy szli łeb w łeb, ale wówczas Hurkacz po raz czwarty przegrał swoje podanie.

"Rywal miał sporo szans i serwował na mecz. Kilka dobrych serwisów i byłbym poza turniejem. Coś trzeba było zmienić..." - tłumaczył podopieczny trenera Craiga Boyntona.

US Open. To był klucz do zwycięstwa Huberta Hurkacza

"Cieszę się, że byłem w stanie podnieść swój poziom. To mnie podbudowało i wiedziałem, że jeśli będę grał na tym poziomie, to wygram ten mecz" - dodał.

Według niego to właśnie było kluczem do odniesienia tego zwycięstwa.

"Najważniejsze było to, abym to ja zaczął grać lepiej. W ostatnich dwóch setach serwowałem dobrze. Mój rywal nie wiedział, w którą stronę poleci piłka i od tego momentu w miarę łatwo udawało mi się wygrywać gemy przy swoim podaniu. Poza tym bardzo mnie podbudowali i pomogli w tym zwycięstwie polscy kibice, których pojawiło się na korcie niesamowicie dużo. Bardzo to doceniam" - cieszył się Hurkacz.

Trzeba jednak przyznać, że wrocławianin uciekł trochę spod topora.

Nie wiem, czy kiedykolwiek udało mi się wrócić z 0:2 i wygrać. Na szczęście wszystko poszło po mojej myśli. Najważniejsze, że zagram tutaj kolejny mecz i mogę dalej walczyć ~ przyznał Hurkacz

W kolejnej rundzie wrocławianin zmierzy się z Jackiem Draperem z Wielkiej Brytanii. Dotychczasowe ich dwa spotkania wygrał Polak. Szansę na podtrzymanie tej passy będzie miał w czwartek.

Hubert Hurkacz / PAP/EPA

Marc-Andrea Huesler / PAP/EPA

Hubert Hurkacz / AFP