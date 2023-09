Gwiazdor udzielał wywiadu po meczu. Nagle wypalił. Kibice pękali ze śmiechu

Daniił Miedwiediew to niezwykle barwna postać w świecie męskiego tenisa. Rosjanin co prawda nie posuwa się do tak kontrowersyjnych zachowań, jak m.in. Nick Kyrgios , jednak jego żartobliwe wypowiedzi często mogą być źle odbierane przez wielu kibiców. Trzeci tenisista świata dał o sobie znać już w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open. Podczas trzeciego seta meczu z Christopherem O’Connellem Rosjanin nieźle zwyzywał dwie fanki, które dość głośno wracały na swoje miejsca na trybunach po przerwie między setami.