Gwiazda wycofuje się z US Open. Przekazała bardzo smutne wieści

Caroline Garcia przeżywa aktualnie bardzo trudny okres. W takich okolicznościach odpadnięcie z US Open i dalszy udział w turnieju deblowym schodzi na dalszy plan. Francuska tenisistka poinformowała, że rezygnuje z dalszej gry na nowojorskich kortach z powodu śmierci babci .

Caroline Garcia jest w żałobie. To powód jej porażki i wycofania się z debla

Okazuje się więc, że przegrywając z Chinką we wtorek, Caroline Garcia już wiedziała o śmierci swojej babci. To zrozumiałe, że nie była w stanie pokazać swojej optymalnej gry i w tych okolicznościach poniosła porażkę.

Francuska gwiazda rok temu udowodniła, że bardzo dobrze czuje się na nowojorskich kortach. Doszła wówczas do półfinału US Open , gdzie lepsza od niej okazała się Ons Jabeur . W tym roku Francuzka z pewnością miała apetyt na więcej. Niestety, spotkała ją rodzinna tragedia, która zepchnęła udział w turnieju na dalszy plan.

W 2016 roku w grze deblowej na US Open Caroline Garcia i Kristina Mladenovic doszły do wielkiego finału, gdzie lepsze od nich były Lucie Safarova i Bethanie Mattek-Sands. Był to najlepszy wynik osiągnięty przez dwie Francuzki na tym turnieju.