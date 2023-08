Gwiazda doznała największej porażki w jubileuszowym występie

Minnen we wtorkowym spotkaniu zanotowała 24 kończące uderzenia przy tylko 13 niewymuszonych błędach. To jej pierwsze zwycięstwo w turnieju głównym w tegorocznym Wielkim Szlemie. Najlepszy wynik 26-latka zanotowała w tego typu imprezie w US Open przed dwoma laty, kiedy doszła do trzeciej rundy.