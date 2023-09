Karolina Muchova rozgrywa najlepszy sezon w życiu - Czeszka po raz pierwszy w karierze dotarła do finału wielkoszlemowego turnieju, ostatecznie przegrywając decydujący mecz we French Open z Igą Świątek . Finalistka Rolanda Garrosa dzięki świetnej grze w Paryżu awansowała na 10. miejsce w rankingu WTA , co jest najlepszym wynikiem w jej karierze.

Urodzona w Ołomuńcu zawodniczka dobrze czuje się także na kortach twardych . W drugiej połowie sierpnia dotarła do finału turnieju w Cincinnati, w którym musiała uznać wyższość Coco Gauff . Swoimi występami w US Open potwierdza jednak, że wciąż znajduje się w świetnej formie.

US Open. Karolina Muchova pokonała Soranę Cirsteę

W drugim secie finalistka French Open wprawdzie zaserwowała cztery asy, ale było jej nieco trudniej potwierdzić swoją dominację. Cirstea popełniała mniej błędów i nawet przełamała faworytkę, obejmując prowadzenie na 2:0. Muchova jednak odpowiedziała przełamaniem powrotnym i rozkręcała się z akcji na akcję, wygrywają 6:3. Tym samym to Czeszka zagra w półfinale US Open.