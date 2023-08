Video assistant referee (w skrócie VAR ), czyli inaczej wideoweryfikacja od lat ułatwia pracę sędziom sportowym głównie w świecie futbolu. Swój debiut jeśli chodzi o piłkę nożną technologia ta miała w sierpniu 2016 roku i od tamtej pory jest regularnie wykorzystywana w trudnych do samodzielnej oceny przypadkach.

Technologia pozwalająca na wideoweryfikację spornych sytuacji na boisku zaciekawiła także władze tenisa. Podczas tegorocznego US Open organizatorzy wielkoszlemowej imprezy postanowili skorzystać z możliwości przekonania się na własnej skórze, czy system VAR r zeczywiście jest w stanie ułatwić sędziom prowadzącym mecze w obiektywnej ocenie sytuacji.