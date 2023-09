Emocjonujący tie-break zadecydował. Znamy pierwszego finalistę US Open

Już pierwsze minuty spotkania potwierdziły to, co mówi się o Benie Sheltonie od pewnego czasu - jest przebojowy na korcie i ma bardzo mocny serwis, czego niejako dowodem były ślady po stawianych bańkach na jego lewym ramieniu (20-latek jest leworęczny). "Przywitał" Novaka Djokovicia wysokimi prędkościami własnego podania i w pierwszych pięciu gemach nie zobaczyliśmy przełamań. Owe nadeszło jednak w szóstym.

W grze Amerykanina zaczęła coraz bardziej być widoczna niedoskonałość techniczna i taktyczna nonszalancja. W efekcie tego stracił on serwis do 15 i tablica wyników wskazywała 2:4. Serb dokończył otwierającą partię po piątej piłce setowej. Wcześniejsze cztery były przy jego returnie, a piąta już nie.

Druga partia zaczęła się od break pointa dla "Nole", ale nie został on wykorzystany. Shelton stracił bezpośredni kontakt z rywalem w podobnym momencie, co w pierwszym - tym razem w piątym gemie. Nie był w stanie się podnieść i po chwili "Djoko" miał już przewagę podwójnego przełamania (2:5), by następnie "wyserwować" podwyższenie prowadzenia w całym półfinale.

Trzecia odsłona pojedynku w końcu przyniosła większe emocje. Choć Djoković prowadził w niej 2:0 i 4:2, zawodnik urodzony w Atlancie wygrał kolejne trzy gemy, prezentując niesamowitą odwagę i precyzję uderzeń nawet w pełnym biegu. Również publiczność na trybunach się ożywiła, dokładając swoje trzy grosze do spektaklu. Shelton miał nawet setbola przy podaniu opontenta, ale go nie wykorzystał. Zrobiło się 5:5.

W końcówce dochodziło do następnych zwrotów akcji - Shelton zagrał kolejny skrót, a to nie było jego mocną bronią. Skutkiem tego było przełamanie dla Serba i jego serwis po awans do finału. Tu jednak doszło do niespodzianki: dwudziestolatek "wrócił do żywych", doprowadzając do tie-breaka.