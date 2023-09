Dramatyczne sceny na US Open. Tenisistka od razu ruszyła na pomoc

W Nowym Jorku trwa obecnie 143. edycja wielkoszlemowego turnieju US Open. To już ostatnie dni rywalizacji, które wyłonią wkrótce nowych mistrzów. Jeśli chodzi o singlistów, szansę na obronę tytułu wciąż ma Carlos Alcaraz . Hiszpan w ubiegłym roku pokonał Norwega Caspera Ruuda 6:4, 2:6, 7:6, 6:3 i zdobył swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Wiele wskazuje na to, że i w tym roku młody tenisista z El Palmar wystąpi w finale. Tym razem najbardziej prawdopodobny jest jednak pojedynek Hiszpana z Serbem Novakiem Djokoviciem .