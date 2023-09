Do utraty tchu i zdrowia. Ćwierćfinaliści US Open słaniali się na nogach

To był dziewiąty ćwierćfinał w karierze Rublowa i dziewiąty przegrany. 26-letni tenisista z Moskwy, mieszkający w Hiszpanii, w tym roku poległ po raz trzeci. Teoretycznie w Nowym Jorku miał najłatwiej. Przedtem, w Australian Open i Wimbledonie, walcząc o czołową czwórkę przegrał z Novakiem Djokoviciem . W US Open został wyeliminowany przez niżej notowanego zawodnika niż Serb, ale z drugiej strony przez zwycięzcę tego turnieju sprzed dwóch lat, z którym ma również niekorzystny bilans (2-5).

Miedwiediew w każdym secie odrabiał straty

Przebieg spotkania był niecodzienny. W każdym z setów Rublow miał przewagę. Nie potrafił jej wykorzystać. W pierwszym prowadził 3:0. Wydawało się, że wszedł na zwycięską ścieżkę. Ale potem sytuacja się odwróciła. Miedwiediew doprowadził do wyrównania. W końcówce Rublow rozstroił się, przegrał dziewiątego gema przy własnym serwisie. Miał wiele pretensji do sędziego, że ten go poganiał, by szybciej wznawiał grę, ale wyniku nie odwrócił. Rywal nie pozwolił sobie na to, by stracić taką okazję. Zaserwował po zwycięstwo w secie.