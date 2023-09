Djoković "ukradł" to młodemu tenisiście. Ten zabrał głos w tej sprawie

"Nole" po raz kolejny pokazał, że wciąż jest czołowym tenisistą świata. W tym roku dostał się do finałów wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych, w dwóch z nich już triumfując - Australian Open i Roland Garros . Przegrał tylko w Wimbledonie, a teraz będzie miał szansę zwyciężyć po raz czwarty w karierze w US Open.

"Według mnie, jeśli wygrać mecz, to masz prawo cieszyć się, jak chcesz. Zawsze mówiono mi, że naśladownictwo jest najszczerszą formą pochlebstwa, więc to wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat" - stwierdził Amerykanin, dla którego półfinał w Nowym Jorku to najlepszy wynik wielkoszlemowy, a w tym roku był już w ćwierćfinale Australian Open.