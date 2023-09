Gram w debla, bo jestem w tym dobra i to są dobre pieniądze. Doszłam do półfinału Rolanda Garrosa. Co roku dochodzę do półfinału dużego turnieju. Druga sprawa to lojalność do mojej partnerki. Chcemy grać przez dłuższy okres, żeby powalczyć o udział w WTA Finals. To marzenie każdego z nas. Czasem można postawić się w sytuacji tenisisty

~ Magda Linette.