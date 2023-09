Coco Gauff to zrobiła. Aryna Sabalenka na kolanach

Gauff do tej pory jeden raz zagrała w finale Wielkiego Szlema. W czerwcu ubiegłego roku w Paryżu zmierzyła się z Igą Świątek. Przegrała zdecydowanie 1:6, 3:6. Miała wówczas 18 lat, w zasadzie była juniorką. Grała onieśmielona i zdenerwowana. Zbierała doświadczenie.

W sobotnim finale na Arthur Ashe Stadium Amerykanka stała przed jeszcze trudniejszym wyzwaniem, choć jest o rok starsza. Grała przed własną publicznością, pod niewyobrażalną presją, do której sama się nieco przyczyniła, wygrywając ostatnie turnieje w Waszyngtonie i Cincinnati i gładko dochodząc do finału w Nowym Jorku. Byli tacy, co dawali jej szanse, że pokona przyszłą liderką rankingu WTA, która już jeden Wielki Szlem wygrała - w tym roku w Australii.