Co za sceny na meczu Świątek. Rozjuszona rywalka ostro zareagowała. Pokazała miejsce w szeregu

W czwartej rundzie US Open 2023 reprezentantka Łotwy Jelena Ostapenko pokonała w trzech setach Igę Świątek i niespodziewanie awansowała do ćwierćfinału tej imprezy. Choć to dla niej naprawdę wielki sukces, to jednak w meczu nie brakowało wybuchów złości i emocji, o czym przekonał się między innymi szkoleniowiec łotewskiej zawodniczki, który miał drobne spięcie ze swoją podopieczną. Wszystko wyłapały kamery.