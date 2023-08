"Biało-Czerwona" może zostać zdetronizowana w Nowym Jorku przez Białorusinkę, bowiem fotel liderki zajmie ta tenisistka, która w wielkoszlemowym turnieju zajdzie dalej . A zatem jeśli Aryna i Iga odpadną w tej samej rundzie, to minimalnie lepsza będzie rywalka raszynianki. Sama Sabalenka przed US Open wypowiedziała się w sprawie swojej sytuacji w tabeli WTA.

"Nie muszę odsuwać na bok rankingu, bo to nie jest rzecz, o której myślę podczas turnieju czy następnych spotkań. Zdaje sobie sprawę z tego, że miałam i wciąż mam okazję na to, by zostać numerem 1, ale mam jeszcze wiele do zrobienia. Koncentruję się bardziej na sobie, niż na rankingu Wiem, że jeśli zaprezentuję swój najlepszy tenis i dam z siebie wszystko, to jestem w stanie to zrobić" - mówiła zawodniczka na konferencji prasowej.