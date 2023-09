Coco Gauff wygrała w sobotę kobiece US Open jako pierwsza nastolatka, która dokonała tego od 1999 r. i wielkiego wyczynu Sereny Williams. Amerykanka musiała gonić wynik, bo otwierającego seta dość pewnie wygrała Aryna Sabalenka , uzyskując kluczowe przełamania na 3:2 i 5:2.

Kolejne dwie partie mogły mocno zaboleć Białorusinkę. W drugiej miała trzy break pointy, lecz nie wykorzystała żadnego z nich, a sama straciła serwis na 1:3, co poskutkowało kilka chwil później wyrównaniem w wyniku całego meczu. W trzeciej odsłonie rywalizacji zawodniczka urodzona w Mińsku przegrała pierwsze cztery gemy. Cud się nie wydarzył i to tenisistka z Atlanty sięgnęła po triumf w Nowym Jorku.

~ Aryna Sabalenka do sztabu szkoleniowego

Jak zawsze wrócimy silniejsi, prawda? Dziękuję za wszystko, co dla mnie robicie, bardzo to doceniam

Nerwy Aryny Sabalenki po finale US Open 2023

Kamery zarejestrowały jednak, jak pokazała jeszcze inne emocje - tym razem duże nerwy. Schodząc do szatni ok. godziny 18:49 czasu lokalnego (spotkanie zakończyło się ok. 18:25), dała upust swojej frustracji, uderzając czterokrotnie rakietą o podłogę.