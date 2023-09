Przed tegorocznym US Open było jasne, że Igę Świątek czeka trudne zadanie obrony pozycji liderki światowego rankingu. "Odpadało" jej aż 2000 punktów za wygraną na Flushing Meadows sprzed roku. Druga w zestawieniu WTA Aryna Sabalenka "broniła" jedynie 780 "oczek" za udział w półfinale. Białorusinka, by awansować na pierwsze miejsce, potrzebowała osiągnięcia tej samej rundy co Polka lub pokonania jej w finale.

Zmiana na czele stała się faktem po odpadnięciu raszynianki z Jeleną Ostapenko . Sabalenka przyznała w wywiadzie po swoim meczu z Darią Kasatkiną, że oglądała początek spotkania.

- Miałam już iść spać, ale mecz był naprawdę interesujący. Pomyślałam, że obejrzę tylko kilka pierwszych gemów. Zrobiłam to, a potem musiałam iść spać, nie mogłam oglądać do końca. Ale byłam bardzo ciekawa, co się tam dzieje, starałam się nie patrzeć na wynik, gdybym to robiła, nie mogłabym zasnąć. Miałam nadchodzący mecz i musiałam się na nim skoncentrować - przyznała, cytowana przez puntodebreak.com.

Aryna Sabalenka: "Iga Świątek jest świetna, niesamowita"

O porażce Świątek dowiedziała się dopiero rano. Otrzymała sporo wiadomości z gratulacjami, ale nie odpowiedziała od razu na żadną z nich, by się nie rozpraszać. Zrobiła to dopiero nieco później. W temacie zdetronizowania Polki czuje niedosyt, bo chciała o to powalczyć w finale, a nie "korespondencyjnie".

Nie chciałam, żeby Iga przegrała (z Ostapenko - red.), a żeby wygrała. Byłam pewna, że dotrze do finału. Na końcu byłam trochę smutna, ale jednocześnie szczęśliwa. Spędziłam cały rok grając dobrze, naciskając ją, ale nie chciałam zostać numerem jeden w taki sposób, chciałam stoczyć z nią prawdziwą bitwę ~ Aryna Sabalenka o chęci gry z Igą Świątek w finale US Open.

Została także zapytana o jej ocenę dokonań ustępującej liderki rankingu. Znalazła dla naszej rodaczki wiele ciepłych słów.

Jest świetna, niesamowita, przez długi czas była numerem jeden na świecie. Jestem bardzo szczęśliwa, że mamy ją w tourze. Jest kimś, kto motywuje mnie do ciągłego próbowania i doskonalenia się. To jest właśnie prawdziwy sport, kiedy dajesz z siebie wszystko i starasz się być coraz lepszym. To normalny proces, kiedy ktoś chce wyprzedzić kogoś innego w rankingu. Czuję, że to świetnie, że gramy naprawdę dobrze w tym roku, że naciskamy na siebie nawzajem. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować i grać ze sobą w kolejnych turniejach ~ Aryna Sabalenka o Idze Świątek.

Aryna Sabalenka / AFP

Iga Świątek / AFP