Aryna Sabalenka z ogromną przewagą nad Igą Świątek w rankingu

Iga Świątek jest wspaniała. Jest niewiarygodna. Była numerem jeden przez długi czas. Bardzo się cieszę, że mamy ją w tourze. Z mojej perspektywy to ktoś, kto wciąż motywuje mnie, by naciskać, starać się i rozwijać. To jest prawdziwy sport, gdy dochodzisz do własnych limitów, starasz się być lepszy. To świetne, że bardzo dobrze spisujemy się w tym roku. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować i będziemy mierzyć się w ostatnich rundach turniejowych. Właśnie o to chodzi w sporcie

~ powiedziała Aryna Sabalenka